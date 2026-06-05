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Dünya
AA 05.06.2026 20:47

İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı

İrlanda Adalet Bakanlığı, İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e ülkeye giriş yasağı kararı aldı. 

İrlanda, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı

İrlanda Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Micheal Martin'in talimatıyla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e seyahat yaptırımı uygulandığı belirtildi.

İki bakanın, İrlanda'ya girişinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, "Adalet ve İçişleri bakanları, Başbakan'ın Gazze'deki felaketin büyümesinde etkili olan İsrail hükümeti üyelerinin ülkemize girişini engellemek için harekete geçme yönündeki açıklaması doğrultusunda memurlarına, Ben-Gvir ve Smotrich'in İrlanda'ya girme girişiminde bulunması halinde girişlerini önleme talimatı verdiler." ifadeleri yer aldı.

"AB seviyesinde yaptırım gerektiriyor"

Başbakan Martin de Karadağ'daki Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ben-Gvir ve Smotrich'in sözlerinin Filistin halkını yok etme isteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Martin, uluslararası toplum nezdinde bu kararın alınması gerektiğini kaydederek, "Bana göre (Ben-Gvir ve Smotrich'in) yaptıkları, AB seviyesinde yaptırım gerektiriyor. AB'den yeterli desteği alıp almayacağımıza bakmaksızın bunu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Adalet Bakanlığının aldığı karar, parlamento veya kabine onayına gerek olmaksızın yürürlüğe girdi.

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