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Kirpi avcısı 5 kişiye 15 bin 265 lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında kirpi avlayan kişilere, 15 bin 265 lira para cezası verildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü kırsalında oklu kirpi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Kaçak kirpi avlandığını tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara 15 bin 265 lira idari para cezası uygularken, hayvanlara el koydu.
Etiketler: para cezası Kirpi jandarma ekipleri gaziantep nurdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube MüdürlüğüSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 17:22
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