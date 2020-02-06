Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü kırsalında oklu kirpi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Kaçak kirpi avlandığını tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara 15 bin 265 lira idari para cezası uygularken, hayvanlara el koydu.