Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün; televizyon, yazılı ve internet basını alanındaki ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Grup Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da törene katılanlar arasındaydı.

Topaloğlu, "Medyadaki yanlış eksik yanıltıcı haberlerle hepimiz karşılaşıyoruz. Bundan hepimiz etkileniyoruz ama bundan en çok işini iyi şekilde yapan sağlık muhabirlerinin üzüldüğünü düşünüyorum." dedi.

TRT Haber Muhabiri Fatma Demir Turgut, elektronik sigara konusunda yaptığı haberle en iyi röportaj alanında ödüle layık görüldü.

Fatma Demir Turgut, TRT olarak insanların sağlığını düşündüklerini ve gerçek bilgiyi insanlara ulaştırma sorumluluğu ile hareket ettiklerini söyledi.

Ödül töreninde üniversite öğrencileri, personel ve öğretim üyeleri tarafından 14 Mart Tıp Bayramının 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "Sağlık İçin Çal" klibi de gösterildi.

Kaynak: TRT Haber