Elektronik sigara en az tütün kadar zararlı. Üstelik bağımlılığı azaltıcı hiçbir özelliği de yok. Aksine zararsızmış gibi pazarlanarak sigara içmeyenlerin de bağımlı hale gelmesine yol açıyor.

Kansere ve pek çok hastalığa neden oluyor

Sık sık görmeye başladığımız elektronik sigara tıpkı tütün ve tütün ürünleri gibi bağımlılığa yol açıyor. Son zamanlarda özellikle gençler ve kadınlar tarafından daha çok kullanıyor. Kanser dahil pek çok hastalıağa neden oluyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerle kadınlar risk altında.

Uzmanlar elektronik sigaranın, tütün ürünlerini bırakma yöntemi olmadığını özellikle vurguluyorlar.

Elektronik sigaranın içindeki maddeler tam olarak bilinmiyor. Nikotin miktarı ise hemen hemen aynı. Ve uzmanlara göre elektronik sigara aslında başka bir tuzak. En çarpıcı nokta ise kullananların üçte biri daha önce sigara içmemiş olması.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin yapması gereken ise basit; eğitim araştırma hastanelerindeki polikliniklere başvurmak.

Kaynak: TRT Haber