Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel işbirliği projesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin, üç aşamalı olarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Bilkent Şehir Hastanesi'nin kabul sürecini yürüttüğünü ve 6 aydır bununla ilgili testler yapıldığını ifade etti. Hastanenin açılışı için hazır olduklarını vurgulayan Çeçen, "Kabul süreçleri dikkate alındığında,15 Şubat-15 Mart tarihlerinde devirler olabilir ve hizmete başlayabiliriz. Hastane açılınca, Sağlık Bakanlığı hastaneyi yönetecek, biz kullanım bedeli alacağız. Biz de güvenlik, yemek, sterilizasyon gibi alanlarda 5 yıl boyunca hizmet vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilkent Şehir Hastanesi hakkında

Bilkent Şehir Hastanesi, 9 ayrı ana binadan oluşan bir kampüste faaliyet gösterecek. Hastanenin 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası bulunuyor. Günlük 40 bin poliklinik hastanın tedavi edileceği hastane, günde 100 bin hastaya hizmet verecek. 131 ameliyathanesi bulunan hastanede, günlük 650 ameliyat yapılması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan hastane, dünya genelinde büyüklük açısından üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: AA