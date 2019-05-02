Kocaeli’nin Darıca ilçesinde geçen cuma günü sabah saatlerinde park halindeki 36 aracın lastikleri, bıçakla patlatıldı. Bazı araçların 2 ve 4 lastiğine birden zarar verildi. Araç sahipleri, tamirci çağırarak lastiklerin tamirini yaptırdı.

Polis güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini belirlediği O.Ö., E.E., İ.K., E.E. ve A.T.K.’yi gözaltına aldı.

Sinirlerini park halindeki araçlardan çıkardılar

5 kişi ifadelerinde, olay anında aşırı derecede alkollü olduklarını ve aralarında tartıştıktan sonra sinirlerini park halindeki araçların lastiklerini bıçaklayarak çıkardıklarını söyledi.

95 lastiği bıçakla patlatan 5 kişiden yaşları küçük olan 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise patlattıkları 95 lastiğin yerine yenilerini alacaklarının taahhüdünü vermeleri karşılığında serbest bırakıldı.

Mahkeme tarafından belirtilen süre içerisinde verilen taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA