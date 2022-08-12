Devlet Demiryolları yetkilileri, sabah saatlerinde Kırklareli Merkez İlçe Kavaklı Beldesi'nden geçen demiryolu hattında rayların kesilerek çalındığını belirledi.

İhbar üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurlarınca detaylı bir çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgedeki kamera kayıtlarını da incelemeye alan Jandarma, hırsızlığın 2 gün önce gece saatlerinde yapıldığın tespit etti.

5 şüpheli gözatına alındı

Şüpheliler Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P.'nin Pınarhisar ve Kavaklı Beldesi'ndeki iş yeri ve ikametlerine baskınlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda, çalınan tren rayları ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Maddi değeri yaklaşık 250 bin lira olan raylar, Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.