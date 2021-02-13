Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Samsun'da yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Samsun'da Kılıçdede Tramvay İstasyonu'nda vatandaşların dalgınlığı az kalsın faciaya neden oluyordu.
Tramvayların yayalara çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde etrafına bakmadan raylı sistem hattına giren kişiler tramvayın altından kalmaktan son anda kurtuluyor.
Etiketler: Raylı Sistem
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