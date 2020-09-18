Önce tartıştılar,, sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler. Adana'da Özel Halk Otobüsü şoförü ile yanlış yere park eden aracın sürücüsünü uyardı. Konuşma tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın ardından, otobüs şoförü aracı durdurdu. Araç sürücüsüne tekmeyle saldırdı. Kavgaya çevredekiler de karıştı. Otobüs sürücüsü yandan gelen birinin yumruğuyla sarsıldı. Kavga daha da büyüdü. Otobüsteki yolcular, kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Ancak bir kişi otomobilin üstüne çıkarak yolculara tekme savurdu.

Bir süre sonra kavgadan sıyrılan şoför, arka kapıdan otobüse bindi. Yerine geçip aracı hareket ettirmek istedi. Bu kez kavga ettiği kişiler otobüse saldırdı.

Yolcular bir kez daha devreye girdi

Aralarında kadınların da bulunduğu yolcular, otobüsün kapısında adeta bir set oluşturdu. Kavga, otobüs şoförünün olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu. Otobüs şoförünün kavga sırasında karnından ısırıldığı belirlendi. Darp raporu alan şoför kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.