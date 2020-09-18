İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, COVID-19 tedbirleri denetimi kapsamında 203 berber, kuaför ve güzellik salonu, bir alışveriş merkezi içinde bulunan 39 mağaza, 107 taksi, 9 taksi durağı, 10 pazar yeri, 257 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı, 443 kahvehane, 30 çay bahçesi, 354 lokanta ve kafe, 10 spor merkezi, 29 sahil bandı ve piknik alanı ile 65 konaklama tesisini denetledi.

Denetimlerde tedbirlere uymadıkları belirlenen 14 iş yeri, 1 otobüs firması ve 77 kişiye toplam 231 bin 39 lira para cezası verildi.