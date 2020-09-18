Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine "81 ilden 81 okula helvası bizden” yanıtı veren Vidinlioğlu sözünü tuttu.

Pazartesi günü açılacak okullar öncesi Kastamonu'da hazırlanan çekme helvalar, Belediye önünde düzenlenen törenle gönderildi.

Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, pazartesi günü okullarda helvaların dağıtacağını söyledi.

Salgınla ilgili sıkıntılı sürecin devam ettiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Görünen o ki bir süre daha virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi alacağımız tedbirler ama hayat devam ediyor. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi sağlık teşkilatımız diğeri de Milli Eğitim teşkilatımızdır. Eğitim ve öğretim çok önemli " dedi.

"81 ilimize Kastamonu'muzun çekme helvasını gönderiyoruz"

Verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk okulların açıldığı gün ilk teneffüs 40 dakika sözü vermişti. Biz de buna istinaden 40 dakikalık teneffüste çocuklarımızın ağzı tatlansın hem de onlara enerji olsun diyerek şehrimizin coğrafi işaretli ürünü çekme helvamızı gönderme sözü vermiştik. Pazartesi günü okullarımız açılıyor, biz de sözümüzü tutuyoruz. 81 ilimize Kastamonu'muzun çekme helvasını gönderiyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının hem ülkemize hem çocuklarımıza hem de öğretmenlerimize hayırlar getirmesini diliyorum."