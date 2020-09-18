Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda Emrah-Bahar Ödül çiftinin evine giren maskeli kişiler, 2 çocuğuyla evde olan Bahar Ödül'ü etkisiz hale getirdi.

9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki Sedef'i elbise dolabına kilitleyen 2 şüpheli, evde yaptıkları aramada para bulamayınca Bahar Ödül’ü darp etti.

Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde olan 85 bin liranın yerini söyledi. Maskeli soyguncular, genç kadının eşinin ev almak için sattığı aracının parası olan 85 bin lirayı alıp kaçtı. Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak yardım istedi.

Eve baskın düzenlendi

Bahar Ödül, hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda, şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö., olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi Muradiye ilçesinde kaldıkları eve baskın yaparak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.