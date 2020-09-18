Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 15 binaya karantina kararı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 15 bina karantinaya alındı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 15 binada COVID-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
Etiketler: afyonkarahisar karantina koronavirüsSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:36
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