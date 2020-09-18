Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinde yaşayan T.T.'nin evinde tarihi eser niteliğinde yüzük, sikke, Orta Çağ dönemine ait değerli materyaller bulunduğunu belirledi.

Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle eve operasyon düzenleyip arama yaptı. Aramalarda Bizans ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen, yüzük, kolye ucu, sikke, haç, bilezik, zil, broş ve kadehlerin de aralarında bulunduğu 49 parça eser ile dedektör ele geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi T.T., hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.