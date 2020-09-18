Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kırklareli'de 49 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli Kofçaz ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 49 parça eser ele geçirildi. Ev sahibi T.T. gözaltına aldı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinde yaşayan T.T.'nin evinde tarihi eser niteliğinde yüzük, sikke, Orta Çağ dönemine ait değerli materyaller bulunduğunu belirledi.
Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle eve operasyon düzenleyip arama yaptı. Aramalarda Bizans ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen, yüzük, kolye ucu, sikke, haç, bilezik, zil, broş ve kadehlerin de aralarında bulunduğu 49 parça eser ile dedektör ele geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi T.T., hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: tarihi eser kırklareliSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 14:34
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