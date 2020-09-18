Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Hacıveli Köyü ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.

Öte yandan karantinaya alınan köylerde güvenlik güçleri, giriş-çıkışlara izin vermiyor.