Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kars’ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Merkez Hacıveli ile Sarıkamış Karaköse köyü karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Hacıveli Köyü ile Sarıkamış Karaköse Köyü karantinaya alınmıştır” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan köylerde güvenlik güçleri, giriş-çıkışlara izin vermiyor.
Etiketler: Kars karantina koronavirüsSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:00
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