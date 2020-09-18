İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlara HES koduyla giriş yapma ile düğün ve nişanlarda izin alma zorunluluğu getirildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle:

"İlimiz genelinde izinsiz olarak nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine kesinlikle müsaade edilmemesine. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerinin arttırılmasına. İl ve ilçe müftülüğü görevlileri tarafından vefat eden kişilerin yakınlarının bilgilerinin temin edilerek, cenaze yakınlarının bu amaçla görevlendirilen ekipler tarafından ziyaret edilerek COVID-19 tedbirleri konusunda bilgilendirilmesinin sağlanmasına. İl ve ilçe müftülükleri tarafından taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde cenaze yakınlarının evleri de dahil yüz yüze taziye yapılmamasına, bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde il ve ilçe müftülüğü personelleri tarafından bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yapılmasına. İlimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele HES kodu alma zorunluluğu getirilmesine, binaya girişlerde tüm personele ve gelen vatandaşlarımıza HES kodu kontrolü yapılmasına karar verilmiştir."