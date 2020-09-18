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Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 1580 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, 1580 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1580 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Öte yandan 1005 iş yeri de denetlendi.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 11:16
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