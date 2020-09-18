Haber Giriş: Kaynak: DHA
COVID-19 testini bekleyecekti, pencereden atlayıp kaçtı
[Fotoğraf: DHA]
COVID-19 testi yapmak için acil serviste bekletilen Ş.K., hastanenin açık olan pencere camından atlayarak kaçtı. Polis tarafından evinde bulunan Ş.K. hastaneye geri götürüldü.
Burdur’da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine COVID-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.
Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına, "Niye kaçmayayım?" dedi.
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