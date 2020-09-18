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Burdur'da kamyon ile panelvan çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Çavdır ilçesinde kamyon ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Ali Erkılıç'ın kullandığı kamyon, Kayacık köyü mevkiinde Ruhi Onur yönetimindeki panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Erkılıç ve Onur ile panelvanda bulunan Önder Yavuz sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Onur, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: trafik Kazası BurdurSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 11:21
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