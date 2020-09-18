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Adıyaman'da 61 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 61 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 61 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman karantina koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 12:33
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