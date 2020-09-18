İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 9 bin 686'sı yabancı, 10 bin 112'si yerli olmak üzere 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.