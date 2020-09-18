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Gaziantep'te 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, 9 bin 686'sı yabancı, 10 bin 112'si yerli olmak üzere 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep kaçak tıbbi ilaçSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 12:44
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