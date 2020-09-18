Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunceli'de hayır yemeği verilen bir köy daha karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayır yemeği verilen bir köy daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde COVID-19 salgını ile mücadelede denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ovacık'ta bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz Hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen kişilere 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmıştır."
Kentte 14 Eylül'de de Pertek ilçesindeki bir köy, bir kişinin komşularına hayır yemeği vermesi dolayısıyla karantinaya alınmıştı.
Etiketler: Tunceli koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 15:06
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