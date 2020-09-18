Elazığ'dan Tunceli'ye giderek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam etti.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) ve Elazığ Emniyet Müdürlüğünün su altı personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip, arama çalışmasında yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Helikopter, iz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı aramalarda ekipler, iki kardeşin kaybolduğu Munzur Vadisi'ndeki Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahalleleri mevkisindeki orman ve dağlık alanlarda arama faaliyeti yürütüyor.

Ekiplerce bugün yapılan çalışmalarda Aydemir kardeşlerle ilgili bir ize rastlanmadı.

[Fotoğraf: AA]

Baba Mühittin Aydemir, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp iki çocuğunun da evli olduğunu söyledi.

Baba Aydemir, tüm ekiplerin iki oğlunu bulmak için seferber olduğunu belirterek, devlet yetkililerine teşekkür etti.