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Isparta'da maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kuralları ihlal edenlere 16 bin 200 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince COVID-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Berberler, pazar yeri, kahvehaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, piknik alanı ve konaklama tesislerinde yapılan denetimlere, 172 jandarma personeli katıldı.
Denetimlerde maske takmadıkları tespit edilen 18 kişiye toplam 16 bin 200 lira ceza verildi.
Etiketler: ısparta koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 16:29
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