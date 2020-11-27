25-26 Kasım'da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında, sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik ışık ve işaretleri ile diğer trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

195 araç trafikten men edildi

23 bin 581 araç/sürücü denetlendi. 6 bin 264 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 972 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi.

195 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü belgesi geçici olarak alındı. Toplam 9 bin 908 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.