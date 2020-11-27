Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye genelinde yapılan trafik ışık ve işareti ihlali denetiminde, 195 araç trafikten men edildi, 9 bin 908 trafik kural ihlaline ceza kesildi.
25-26 Kasım'da sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik ışık ve işaret ihlallerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında, sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik ışık ve işaretleri ile diğer trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.
195 araç trafikten men edildi
23 bin 581 araç/sürücü denetlendi. 6 bin 264 sürücünün kırmızı ışık kural ihlali yaptığı, 972 sürücünün trafik işaret levhaları ve yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi.
195 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü belgesi geçici olarak alındı. Toplam 9 bin 908 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
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