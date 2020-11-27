Tunceli'de imha sırasında patlama: 4 asker yaralandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan patlayıcılar ele geçirildi. Patlayıcıların imha edilmesi sırasında yaşanan patlamada 4 asker hafif yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ovacık ilçesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerce kullanılan yaşam malzemesi ele geçirdi.
Yaşam malzemesi arasında bulunan el yapımı patlayıcının güvenlik güçleri tarafından imha edilmesi sırasında yaşanan patlamada, 4 asker hafif yaralandı.
Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Valilikten açıklama
"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen malzemelerin güvenlik güçlerince imha edilmesi sırasında, el yapımı patlayıcı infilak etmiş, 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopterle alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir."
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