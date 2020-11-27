Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Şüpheli görülen bir otobüsün bagajında ve 4 kişinin üzerinde, 2 kilo 716 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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