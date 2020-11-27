İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli görülen bir otobüsün bagajında ve 4 kişinin üzerinde, 2 kilo 716 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.