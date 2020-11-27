İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde savaşçı olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

