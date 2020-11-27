Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde savaşçı olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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