Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenledi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'da faaliyet gösteren 2 şüpheliyi tespit etti.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 22 örgütsel kitap ile 3 telefon ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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