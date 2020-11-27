Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van ve Siirt'te 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van merkezli (Van-Siirt), 2 ilde 9 hedef şahsa yönelik Başkale ilçesinde 4 (3'ü aktif görevde muhtar, 1'i aktif görevde olan korucu başı), Gürpınar ilçesinde 2 (1'i eski mahalle muhtarı), İpekyolu ilçe merkezinde 1 ve Siirt ilinde de 1 olmak üzere 8 şüpheli şahıs, 27 Kasım 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışması sürüyor."

Açıklamada ayrıca, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.