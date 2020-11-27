Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Çankaya ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 bin 520 paket bandrolsüz sigara, 22 litre yabancı bandrollü gümrük kaçağı içki ve 162 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.