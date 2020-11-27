Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçan hırsızı tekme ile durdurdu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da marketten hırsızlık yaptıktan sonra kaçan kişiyi, bir genç tekme ile etkisiz hale getirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde kuaför dükkanının önünde oturan Rasim Torlak, Ramazan Karakaş ve Çiyager Parıltı, vatandaşların "hırsız var yakalayın" sözleriyle harekete geçti.
Çiyager Parıltı, tekmeyle şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Market çalışanları ve vatandaşlar şüpheliyi darp etmeye başlayınca Parıltı, bu kez de şüpheliyi kalabalığın elinden kurtardı.
Marketten kaşar, içecek ve gıda maddesi çalan şüpheli polise teslim edildi.
"Allah'tan camı kırmadım"
Parıltı, “O da ben de hareket ediyorduk. Tam vuramadım ama yine de engelledim. Allah’tan adamın çarptığı cam kırılmadı. Camda kırılsaydı iyilik yapacağız derken, 2-3 bin lira zarara girecektik” diye konuştu.
Etiketler: Hırsızlık
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