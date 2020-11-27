Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de toplu ulaşımda kağıt biletler geçersiz olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de koronavirüsle mücadele kapsamında kağıt biletlerin kullanımı 1 Aralık itibarıyla kaldırılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, kağıt bilet olarak bilinen magnetik biletlerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kaldırıldığını açıkladı. Karar, toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için alındı.
Şehirde toplu taşıma kartı-HES kodu eşleştirme işlemi 30 Kasım'a uzatıldı. 1 Aralık tarihi itibarıyla kişiselleştirme özelliği olmayan kağıt biletler kullanımdan kaldırılacak.
Toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirme sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması ve yaşanan yoğunluk nedeniyle eşleştirme süresi 30 Kasım saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Etiketler: Hayat Eve Sığar Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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