Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te terör operasyonu: 7 gözaltı
Siirt'te terör örgütü PKK'ya gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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