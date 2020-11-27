Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Yaşar Gül'ün oğlu Jandarma Er Adem Gül, 2016'da Bitlis'te şehit düştü.

Gül, bir yandan evlat acısını yaşarken, diğer yandan adliye koridorlarında dolandırıcılarla mücadele etmeye çalıştı.

"Ne çocuğumuz üzüntüsünü yaşayabildim ne dolandırıldığımın üzüntüsünü. Aklım başımdan çıktı yani. Akılsız kaldık."

"Evimi satmışım diye mahkemeye verdiler beni"

Yaşar Gül'e tavuk beslediği arazi için 2015'te noterden haksız işgal ihtarı yapıldı.

Gül'ün okuma yazması yoktu, tebligatı marangoz arkadaşına götürdü.

İddiaya göre, sahte avukat, Yaşar Gül'e 4 boş kağıt imzalattı. Yan arsayı almasını sağlayacağını belirtip 20 bin eurosunu aldı. Dolandırıcılar, şehit babasının evine de göz dikti.

Gül, "O imzalattıkları kağıtlara çift taraflı satış sözleşmesi diye, evimi satmışım diye mahkemeye verdiler beni" dedi.

Evini vermek ya da 184 bin lirayı ödemekle karşı karşıya

Yaşar Gül evini vermeyince icra takibi başladı. Faiziyle 184 bin lira borç çıktı. Şehit babasının şikayetçi olduğu kişiler 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak ev satış sözleşmesi dolandırıcılar dışında başka bir isim üzerine yapılmıştı.

Avukat Gürkan Ozut, davayı kaybetmiş durumda olduklarını söyleyerek, "Hukuk dosyasında sanıklar haricinde başka bir şahsın davacı konumunda bulunması sebebiyle kendisine karşı herhangi bir şekilde işlem yapamamaktayız" dedi.

Şehit babası, ya evini vermek ya da 184 bin lirayı ödemekle karşı karşıya.

Haber: Levent Silistre