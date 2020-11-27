Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de fabrika yangını
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde faailiyet gösteren turşu fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Turşu fabrikasının imalat bölümünde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Plastik bidonların da alev almasıyla büyüyen yangına, Balıkesir Büyüksehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Gurup Amirliği ekipleri ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Fabrikada soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın sırasında yükselen siyah duman, görenleri korkuttu.
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