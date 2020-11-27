Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'daki temizlik işçilerinden çöplerle mesaj: ATMA
Iğdır Belediyesi temizlik işçileri, sokaklardan topladıkları çöplerle "ATMA" yazısı yazarak farkındalık oluşturdu.
Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı mahallelerinde çevre temizliği yaptı.
Temizlik işçileri, çöp kutusu yerine sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri topladıkları poşetleri bir alanda bir araya getirerek "ATMA" yazdı.
Yazının altına poşetlerle "üzgün yüz" işareti yapan temizlik işçileri, çalışmayı drone ile görüntüleyip sosyal medyada paylaşarak sokaklara çöp atılmaması konusunda sosyal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
İşçilerin çalışması drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler: Çevre Kirliliği Sıfır Atık
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