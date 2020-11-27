Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da HES yükleme havuzunun duvarı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde hidroelektrik santralindeki yükleme havuzunun duvarı çöktü. Olayda santral kullanılamaz hale geldi, çevredeki meyve bahçeleri taşkında zarar gördü.
Ilıca Mahallesi'nde özel firmanın işlettiği Güdül 2 HES'e ait 10 bin metreküplük yükleme havuzunun duvarı, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Durumun haber verilmesi üzerine kanaldaki su kesildi, taşan su santralin içine doldu. Olayda santral kullanılamaz hale gelirken, çevredeki meyve bahçeleri de taşkında zarar gördü.
Çalışanlar, gürültüyü duyarak santrali tahliye etti.
Taşkında zarar gören santralde temizlik çalışmaları başlatıldı.
Etiketler: Hidroelektrik Santralleri
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