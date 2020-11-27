Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlarla ilgili çalışma başlatıldı.
Belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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