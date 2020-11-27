Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir mahalle daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kumlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Açıklamada, pozitif vakalarda artış yaşanan Akpınar Mahallesi'nin 14 gün karantinaya alındığı duyuruldu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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