Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Etimesgut ve Mamak ilçelerinde 88 düzensiz göçmen yakalandı, iki kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde yaptığı uygulamalarda, 51'i Afganistan, 17'si Pakistan, 17'si Bangladeş ve 3'ü Özbekistan uyruklu 88 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenleri kente getiren 4 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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