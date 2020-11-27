Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Mamak ilçelerinde yaptığı uygulamalarda, 51'i Afganistan, 17'si Pakistan, 17'si Bangladeş ve 3'ü Özbekistan uyruklu 88 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenleri kente getiren 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



