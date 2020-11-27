Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı Tüneli'nde yangın nedeniyle ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyon yangını nedeniyle ulaşım İstanbul istikametine bir süre kapatıldı.
Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Halis Elikara idaresindeki römorklu kamyon, Bolu Dağı Tüneli'nin içinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kamyondan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Otoyoldan İstanbul yönüne seyreden araçlar, polis ve Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar tamamlanana kadar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Ulaşım yaklaşık 1,5 saat süren soğutma çalışmalarının ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.
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