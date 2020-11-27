Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Halis Elikara idaresindeki römorklu kamyon, Bolu Dağı Tüneli'nin içinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kamyondan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Otoyoldan İstanbul yönüne seyreden araçlar, polis ve Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar tamamlanana kadar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ulaşım yaklaşık 1,5 saat süren soğutma çalışmalarının ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.