Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs riski sebebiyle çocuğun velayeti anneden alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ordu’da açılan bir boşanma davasında mahkeme, koronavirüs hastalığının bulaşıcılığını gerekçe göstererek, çocuğun velayetini hemşire olan anneden alarak babaya verdi.
Ordu'da bir çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Ancak baba, eşi hemşire olduğu için çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu belirterek, yeniden mahkemeye başvurdu ve velayetin kendisine verilmesini talep etti.
Bunun üzerine mahkeme, koronavirüs hastalığının yüksek bulaşıcılığını gerekçe göstererek, velayeti anneden alarak, geçici olarak babaya verdi.
Karar, "Salgın velayet değişikliğinin sebebi olur mu?" sorusunu gündeme getirirken, anne, kararı Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.
Son Haberler
- 14:01
- 14:02
- 13:54
- 13:53
- 14:00
Sıradaki Haber
Malatya’da 4,7 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz