Ordu'da bir çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Ancak baba, eşi hemşire olduğu için çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu belirterek, yeniden mahkemeye başvurdu ve velayetin kendisine verilmesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme, koronavirüs hastalığının yüksek bulaşıcılığını gerekçe göstererek, velayeti anneden alarak, geçici olarak babaya verdi.

Karar, "Salgın velayet değişikliğinin sebebi olur mu?" sorusunu gündeme getirirken, anne, kararı Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

