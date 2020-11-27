Yaban hayatının gelecek nesillere aktarılabilmesi için kaçak avla mücadele önemli. Bu görev için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli devrede.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'deki Sarıkayalar mevkisinde de rutin denetimler yapılıyor. TRT Haber ekibi, Kırıkkale'de yaban hayatını korumaya dönük zorlu mesaiyi görüntüledi.

Kaçak avcılıkla mücadelede izleme çok önemli

Av koruma memurlarının mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Sarp arazi ya da dondurucu soğuk onlar için engel değil. Kaçak avcılıkla mücadelede en önemli faaliyetlerin başında izleme geliyor.

İzlemeler sonucunda ağaçlandırma sahasında, avın yasak olduğu bölgede 3 avcı tespit edildi ve onlara müdahale için ekipler harekete geçti.

Uçsuz bucaksız arazide gözlenen avcıların peşine düşüldü. Dağ tepe aşıldı ve avcıların ağaçlandırma sahasının dışında olduğu tespit edildi.

Avcıların hem ruhsatları hem izinleri bulunuyordu. Ancak her zaman denetimler bu kadar kolay olmuyor. Bazen saatler süren arazi taramaları ya da kovalamacalar da yaşanıyor.

48 bin kaçak avcıya işlem yapıldı

O olaylardan birinde Kırıkkale İl Şube Müdürlüğü personeli Hakan Tonga, kaçak avcılar tarafından darp edilmiş. İşini yaptığı için saldırıya uğrayan Hakan Tonga'nın avcılara mesajı net.

"Bizim belgeli, kurallara uyan avcıların biz dostuyuz. Biz hiçbir zaman onlara karşı art niyetimiz olamaz. Ama belgeleri olmayanların her zaman karşısındayız."

Av koruma memurlarının özverili çalışmalarıyla kaçak avcılığa geçit verilmiyor.

Son 4 yılda yaklaşık 48 bin kaçak avcıya işlem yapıldı, 60 milyon lira ceza kesildi.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Mikail Sevinç