Aksaray- Ankara karayolunda meydana gelen kazada, İstanbul’dan Adana’ya kargo taşıyan Murat Kırlı yönetimindeki kamyon, aynı yöne giden Abdulhalim Kavak yönetimindeki alçı yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyon şoförü Murat Kırlı ve yeğeni Halil Erkakuş yaralandı. Murat Kırlı, kurtarılmayı beklediği sırada ağabeyini telefonla arayıp, ''Ağabey, önümdeki TIR’a çarpıp, araç içinde sıkıştım. Ayaklarım ve kaburgam kırıldı.112 ve polis geldi. Kurtarma ekiplerini bekliyoruz” diyerek bilgi verdi.

Kırlı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Kırlı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

