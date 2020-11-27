Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, eylem ve etkinlik hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Tarsus ilçesindeki 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 3 cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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