Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 80 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı mahallelerdeki 80 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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