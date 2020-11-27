Yeşilköy İskele Caddesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada çalışma yapan kepçe bir anda devrildi. Sesleri duyan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Devrilen kepçede bulunan operatör itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Korkunç anlardı”

Kepçenin yıkıldığı anlara şahit olan esnaf Kerem Devir, "Dükkanda bir anda sesler geldi. Kepçenin devrildiğini gördük. Arkadaşlar geldiler, içerdeki adamı çıkarttılar. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Korkunç anlardı herkes bir anda korktu, kaçıştı" dedi.



