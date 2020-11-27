Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alanlara yönelik Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı, 10 firarinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

HDP il binasında arama

Van'da HDP İl Başkanlığı binası ve şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.