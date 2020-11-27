Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 19 gözaltı
Van merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alanlara yönelik Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı, 10 firarinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.
HDP il binasında arama
Van'da HDP İl Başkanlığı binası ve şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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