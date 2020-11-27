Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve yapılan baskında 1 metre genişliğinde ve 12 metre derinliğinde çukur kazan M.S., O.Y., H.Y., B.B. ve M.M.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tunç Çağı eseri ele geçti

Ekipler Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 tarihi eser ve kazıda kullanılan çeşitli aletlere de el koydu.

