Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evde tarihi eser kazısına suç üstü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir evde 12 metre derinliğinde çukur açıp tarihi eser arayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve yapılan baskında 1 metre genişliğinde ve 12 metre derinliğinde çukur kazan M.S., O.Y., H.Y., B.B. ve M.M.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Tunç Çağı eseri ele geçti
Ekipler Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 tarihi eser ve kazıda kullanılan çeşitli aletlere de el koydu.
Etiketler: Kaçak Kazı
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